Por qué habrá un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol italiano este fin de semana
La FIGC confirmó el homenaje en memoria del dirigente que marcó una era reciente en la Fiorentina y en el fútbol italiano.
El fútbol italiano vivirá un fin de semana especial: en todos los partidos se realizará un minuto de silencio en homenaje a Rocco Benito Commisso, presidente de la Fiorentina, fallecido este sábado a los 76 años tras “un largo período de tratamiento”.
La decisión fue comunicada por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que confirmó que el tributo alcanzará a los encuentros organizados por las ligas profesionales y por la División de la Serie A femenina. El gesto incluirá también al propio equipo de Florencia, que este domingo enfrentará al Bolonia.
“La FIGC y todo el mundo del fútbol italiano lamentan el fallecimiento de Rocco Commisso. En su memoria, se guardará un minuto de silencio antes de los partidos programados para el fin de semana”, informó el organismo, encabezado por su presidente, Gabriele Gravina.
Un dirigente clave para la Fiorentina y el fútbol italiano
También la Lega Serie A expresó su pesar por la noticia. Su presidente, Ezio Simonelli, definió a Commisso como “un hombre de extraordinaria energía y pasión, que ha sabido vincular su trayectoria empresarial y humana al mundo del fútbol con gran generosidad”. A las condolencias se sumaron los 20 clubes de la máxima categoría.
Uno de los mensajes más destacados fue el del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, quien escribió en su cuenta de X: “Con Rocco Commisso ha fallecido un hombre de gran capacidad humana y emprendedora. Mi más sentido pésame a su esposa Catherine, a sus hijos Giuseppe y Marisa, a sus hermanas Italia y Raffaelina, y a toda su familia. Esta es una gran pérdida para la Fiorentina y también para el fútbol italiano”.
Nacido en Calabria, Commisso emigró a Estados Unidos a los 12 años y asumió la presidencia de Fiorentina en 2019. Durante su gestión, impulsó la construcción de una ciudad deportiva de más de 100 millones de euros, inaugurada en 2023 y que llevará su nombre. Además, el club alcanzó dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024), una semifinal en 2025 y una de la Copa Italia en 2023.
En paralelo, fue fundador y director ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones Mediacom, lo que lo llevó a integrar la lista Forbes 400. También fue propietario del New York Cosmos desde 2017 hasta julio de 2025, cuando el club pasó a manos de North Jersey Pro Soccer, aunque su familia conserva una participación minoritaria.