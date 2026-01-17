Por qué habrá un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol italiano este fin de semana

La FIGC confirmó el homenaje en memoria del dirigente que marcó una era reciente en la Fiorentina y en el fútbol italiano.

El fútbol italiano vivirá un fin de semana especial: en todos los partidos se realizará un minuto de silencio en homenaje a Rocco Benito Commisso, presidente de la Fiorentina, fallecido este sábado a los 76 años tras “un largo período de tratamiento”.

La decisión fue comunicada por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que confirmó que el tributo alcanzará a los encuentros organizados por las ligas profesionales y por la División de la Serie A femenina. El gesto incluirá también al propio equipo de Florencia, que este domingo enfrentará al Bolonia.

“La FIGC y todo el mundo del fútbol italiano lamentan el fallecimiento de Rocco Commisso. En su memoria, se guardará un minuto de silencio antes de los partidos programados para el fin de semana”, informó el organismo, encabezado por su presidente, Gabriele Gravina.

Lega Calcio Serie A expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del presidente Rocco B. Commisso y extiende su solidaridad a su familia y a @acffiorentina en estos momentos difíciles. pic.twitter.com/pKQoBXWc3H — Lega Serie A (@SerieA_ES) January 17, 2026 Un dirigente clave para la Fiorentina y el fútbol italiano También la Lega Serie A expresó su pesar por la noticia. Su presidente, Ezio Simonelli, definió a Commisso como "un hombre de extraordinaria energía y pasión, que ha sabido vincular su trayectoria empresarial y humana al mundo del fútbol con gran generosidad". A las condolencias se sumaron los 20 clubes de la máxima categoría.

Uno de los mensajes más destacados fue el del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, quien escribió en su cuenta de X: “Con Rocco Commisso ha fallecido un hombre de gran capacidad humana y emprendedora. Mi más sentido pésame a su esposa Catherine, a sus hijos Giuseppe y Marisa, a sus hermanas Italia y Raffaelina, y a toda su familia. Esta es una gran pérdida para la Fiorentina y también para el fútbol italiano”.