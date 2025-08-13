Polémica en el Ascenso: le descontaron parte de su sueldo por dos rojas, se quejó y le rescindieron

Facundo Pons, delantero de Defensores de Belgrano del Ascenso, discutió con la dirigencia porque le rebajaron el sueldo y terminó afuera del club.

Ocurrió en el Ascenso del fútbol argentino. El protagonista, Facundo Pons, delantero de Defensores de Belgrano. El futbolista de 29 años rescindió su contrato con el Dragón el pasado martes por la noche luego de una discusión con la dirigencia del club. Pero el motivo es lo que llama la atención.

La decisión de la CD del equipo de Núñez llegó después de que el jugador, que había llegado a comienzos de temporada como una de las grandes figuras, fuera expulsado en dos partidos por conducta inapropiada, ante Talleres de Remedios de Escalada y Mitre de Santiago del Estero.

La decisión de la dirigencia de Defensores de Belgrano con Facundo Pons Tras lo sucedido con el cuadro rojiblanco, el nacido en Venado Tuerto recibió cuatro fechas de sanción y sumada a la expulsión en Santiago del Estero, la acumulación de tarjetas amarillas y sus lesiones, la dirigencia de Defensores de Belgrano tomó la decisión de reducirle parte de su salario por "conductas inapropiadas para un profesional", pero la medida no le cayó bien a Pons y eso desencadenó una tensa discusión entre ambas partes.

image Facundo Pons rescindió su contrato con Defensores de Belgrano. Foto: DefeWeb A partir de esto, la CD del equipo que milita en la Primera Nacional fue tajante y para evitar daños mayores hicieron oficial la desvinculación del futbolista que tenía contrato hasta el 31 de diciembre próximo. A su vez, Pons se movió rápido y en las últimas horas arregló su llegada a Deportes Limache de Chile.

El comunicado de Defensores de Belgrano El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual.