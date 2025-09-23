Otra vez Brasil: fuertes incidentes entre los hinchas de Lanús y la policía en el Maracaná

El segundo tiempo de la revancha entre Lanús y Fluminense se demoró por la represión de los efectivos brasileños en la tribuna visitante.

La policía reprimió a los hinchas de Lanús en las tribunas del Maracaná.

Lanús tuvo que jugar esta noche la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana como visitante contra Fluminense. Y una vez más, como se hizo una costumbre cada vez que un equipo va a jugar a Brasil, hubo que lamentarse por incidentes en las gradas con la policía local.

Tras un primer tiempo sin problemas, las cosas se complicaron en el descanso. En los pasillos internos de la tribuna del Granate, los uniformados comenzaron a repartir palazos a varios de los fanáticos. La represión indiscriminada se extendió luego a la bandeja completa, lo que terminó retrasando varios minutos el inicio del complemento.

Los incidentes entre la policía y los hinchas de Lanús
Entro la policía a pegarle a la gente de Lanús
— BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 24, 2025

Un policía Brasilero TOTALMENTE CEBADO, pegándole a la gente de Lanús
— BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 24, 2025

Al ver lo que sucedía en las tribunas, los jugadores de Lanús, que ya habían salido al campo para jugar el segundo tiempo, se dirigieron todos en conjunto al sector de la cancha donde estaba ubicado su público, para pedir que frenaran la represión.