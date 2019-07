Desde mañana, que comienzan las verificaciones técnicas, hasta el sábado se disputará la tradicional Baja Aragón, en España. Esta competencia tendrá importantes presencias teniendo en cuenta que muchos de los que estarán en el próximo Dakar.

Entre ellos, se destaca la participación de Orly Terranova que buscara mantener la racha ganadora tras quedarse hace unas semanas con la Baja Italia. Para este nuevo desafío internacional, el mendocino, que será navegado por Ronnie Graue, estrenará auto buscando adaptación y rodaje pensando en lo que se viene por delante.

Pero el hombre del X-Raid no será el único representante provincial en la cita ya que también estarán el binomio integrado por Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi, a bordo de un Can Am en la categoría que está siendo furor en esta disciplina, los UTV y en el poderoso equipo South Racing que comanda Scott Abraham.

La prueba tendrá un recorrido de poco más de 500 km y contará con 221 participantes de más de 27 nacionalidades distintas.