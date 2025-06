Ojo, River: aseguran que PSG quiere a Mastantuono por mucho menos de los 45M de la cláusula

Desde el lado de River no están dispuestos a negociar por él a menos que paguen su cláusula de salida de 45 millones de euros. Sin embargo, el flamante campeón de la Champions League no está dispuesto a pagar ese monto y en las últimas horas, el periodista Hugo Balassone aseguró cuál es el precio que pagaría el cuadro de la capital francesa para quedarse con Mastantuono .

El PSG no pagará la cláusula de salida de Franco Mastantuono

Embed - El PSG no pagaría la clásula de 45M de Mastantuono

“El contrato de Mastantuono se termina en diciembre de 2026, no le queda mucho a pesar de parezca una enormidad, y lo que no escuchaste en ningún lado es que según el PSG, el principal interesado en Mastantuono, el argentino no vale 45 millones de euros y ningún otro jugador argentino vale ese monto”, sentenció Balassone.