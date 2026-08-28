No pudo ser: Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania y quedaron a las puertas de la final
Los Leones cayeron 2-1 ante el vigente campeón mundial en una semifinal que se definió sobre el cierre y ahora deberán jugar por el tercer puesto.
Los Leones quedaron a las puertas de una histórica final del Mundial de hockey: perdieron 2-1 ante Alemania en una serie que tuvo todos sus goles en la segunda mitad. Argentina, que había igualado el partido con un tanto de Tomás Domene, no pudo sostener la paridad y ahora irá por el bronce.
Alemania jugará la final del mundo ante España, que dio el batacazo al eliminar a Países Bajos.