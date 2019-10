El astro Lionel Messi afirmó que "no cambiaría nada" de lo que obtuvo en su rica y exitosa trayectoria deportiva "por ser campeón del mundo" con el seleccionado argentino de fútbol.

"Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio; por algo es", manifestó Messi en una entrevista exclusiva con TyC Sports que será emitida mañana a partir de las 20 en el programa Sin Cassette.

Messi, de 32 años, habló del Seleccionado argentino, las finales perdidas, sus sueños, la vida en la Argentina, sus hijos, Barcelona, Newel's Old Boys, el VAR y el retiro.

Mañana Sábado a las 20 estrenamos un especial de hora y media.

El capitán y goleador histórico de la Argentina hizo un repaso a su carrera y ensayó una reflexión sobre una trayectoria de 15 años a puro logro individual, de gloria con Barcelona y sinsabores con el seleccionado de su país.

"Cuando empecé no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar", señaló el mejor jugador del mundo según los premios The Best de FIFA.