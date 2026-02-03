Ni Boca ni River: los dos clubes argentinos a los que James Rodríguez fue sorpresivamente ofrecido

Luego de su paso por León de México, James Rodríguez fue ofrecido a dos equipos del fútbol argentino y uno de ellos evalúa seriamente su contratación.

James Rodríguez es una de las figuras del fútbol mundial que se encuentra sin equipo tras marcharse en condición de libre luego de su paso por el León de México. El volante colombiano, figura en el Mundial 2014 y con pasado en el Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros, quiere ponerse a punto para poder disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Colombia.

Ante ello, durante este mercado de pases, James fue ofrecido a diferentes clubes del fútbol sudamericano y en las últimas horas se conoció la noticia de que Estudiantes y Platense, los últimos dos campeones del fútbol argentino, recibieron ese ofrecimiento para hacerse con los servicios del colombiano.

James Rodríguez fue ofrecido a Estudiantes y Platense Desde el lado de la institución platense decantaron la posibilidad de ficharlo, pero en Saavedra son optimistas y analizaron seriamente hacer un intento por el volante de 34 años. Sin embargo, uno de los grandes problemas será el salario, ya que el colombiano pide una exigente suma de dinero.

PLATENSE EVALÚA EL OFRECIMIENTO DE JAMES RODRÍGUEZ Y LO ANALIZAN SERIAMENTE COMO REFUERZO.



Vía @CLMerlo. https://t.co/NyoNxiQK6u pic.twitter.com/nFHRLClUSk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 2, 2026 A pesar de ello, en Platense son conscientes de que, para intentar satisfacer las altas exigencias económicas de James Rodríguez, será imprescindible el respaldo de capitales externos. El futbolista, consagrado como la gran figura de la Copa América 2024, tiene como objetivo consolidarse en la consideración de Néstor Lorenzo y asegurarse un lugar entre los 26 nombres que representarán a su selección en la próxima Copa del Mundo.