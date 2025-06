Ni Boca ni River: A Del Piero le preguntaron a qué equipo argentino prefiere y sorprendió con su respuesta

El ex Juventus y campeón del mundo con Italia en 2006, fue entrevistado por la periodista Sofía Martínez y en una de las preguntas que le hizo, el italiano tuvo que escoger entre Boca o River , los dos representes argentinos en el MdC. De todas formas, no eligió a ninguno de los dos y explicó los motivos de su respuesta.

"Me pone en dificultad. Yo he ganado ante River en la Copa Intercontinental (N. de la R.: en 1996 la Vecchia Signora se impuso por 1-0), pero no sé. Tengo también muchos amigos que jugaron en River, como Trezeguet, y también en Boca, como De Rossi”, mencionó.