Momento inolvidable en Seúl: Jannik Sinner cedió su lugar para que un niño juegue contra Alcaraz

Durante un partido de exhibición en Corea del Sur, el tenista italiano protagonizó una escena que emocionó al público.

El episodio ocurrió en el Inspire Arena de Incheon, ante más de 15 mil espectadores.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizaron su primer enfrentamiento del año en una exhibición disputada en Seúl, donde el español se impuso por 7-5 y 7-6 (6) tras 1 hora y 48 minutos de juego. Más allá del resultado deportivo, el encuentro dejó una imagen que trascendió el marcador y captó la atención del público presente.

En pleno desarrollo del partido, Sinner interrumpió el juego para invitar a un niño desde la tribuna a ingresar al court. El italiano le cedió su raqueta y le permitió pelotear frente al número uno del mundo, desatando una ovación generalizada en el estadio.

Momento inolvidable en el duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz El joven espectador se animó a intercambiar algunos golpes con Alcaraz y cerró la secuencia con un derechazo cruzado que el español no logró devolver. La escena fue celebrada con sonrisas, aplausos y gestos de complicidad entre los protagonistas, que acompañaron el momento con naturalidad y buen humor.

Sinner cedió su lugar para que un niño juegue con Alcaraz Sinner cedió su lugar para que un niño juegue con Alcaraz Sensaciones tras el partido Finalizado el encuentro, ambos tenistas compartieron sus impresiones ante la prensa. Alcaraz destacó el clima vivido durante la exhibición y afirmó: “Sentir ese cariño fue importante para mí para poder jugar bien y disfrutar el partido”. Por su parte, Sinner se refirió al carácter especial de este tipo de compromisos y señaló: “Son partidos distintos, más relajados, estamos enfocados en ofrecer espectáculo. Ahora el objetivo principal es Australia”.