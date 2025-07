Miguel Ángel Russo habló del recibimiento a Paredes en Boca y despejó las dudas sobre su debut: "Entiendo que hay mucho..."

Claro, no faltaron preguntas relacionadas a la llegada del campeón del mundo que el DT respondió con total tranquilidad. En primera instancia, Russo se mostró muy feliz por el tremendo recibimiento de los hinchas en el Temblo : "Lo que pasó anoche es algo que no se puede comparar, es algo único. Hay que cambiar el concepto del equipo y las formas. La Bombonera está, siempre y va a estar, esté quien esté, es la realidad".

Por otra parte, Miguel Ángel Russo dejó en claro que todavía no habló con el volante central sobre qué posición ocupará en el equipo y volvió a enfatizar en la importancia de no apresurar los procesos: "Arrancó en otra posición y luego se fue consolidando en otro lugar. Todavía de eso no hablé con él, hablamos de lo que es Boca, lo que necesitamos y lo que él quiere. Quiero que el tiempo pase, que se ponga de la mejor manera y llevándolo de menor a mayor, como corresponde".