Miguel Ángel Russo explicó los motivos por los que Leandro Paredes no fue titular en su regreso a Boca: "El problema es que..."

El regreso de Leandro Paredes fue el foco de todas las miradas en la noche de la Bombonera. El campeón del mundo no salió desde el arranque en el empate 1-1 ante Unión , pero fue clave entrando en el segundo tiempo para rescatar un punto . Tras el encuentro, Miguel Ángel Russo dejó en claro por qué no lo puso como titular.

"El problema de Paredes que no juega de entrada es que viene de vacaciones y lo vamos llevando de a poco. Quiero que se estabilice y sea titular permanente", explicó el entrenador, marcando que todavía no está al 100%.

"Más me duelen los errores defensivos, de pelota parada, que marcan diferencia", afirmó. "Tuvimos ímpetu, tuvimos ganas de ganarlo, justo antes de los cambios hacen el gol, no es normal". Aun así, rescató la reacción: “Buscamos empatarlo y ganarlo, son cosas que me gustan y en la que permanentemente hay que buscar más cosas”.