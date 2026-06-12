Mendoza arrasa en el Argentino: tres de los cuatro semifinalistas son mendocinos

El hockey sobre patines mendocino volvió a dar una muestra de su enorme vigencia. En Gualeguaychú, donde se disputa el Campeonato Argentino Juvenil Femenino, la provincia logró meter tres equipos en semifinales y confirmó algo que hace tiempo se repite en cada torneo nacional: Mendoza sigue siendo la gran potencia del país.

De los cuatro mejores equipos argentinos, tres son mendocinos.

Una estadística que no se construye de un día para otro. Detrás de ella hay entrenamientos, viajes, esfuerzo familiar y clubes que siguen apostando por la formación de jugadoras.

La jornada de cuartos de final estuvo cargada de emociones y definiciones ajustadas.

IMPSA otra vez entre los mejores.

IMPSA abrió el camino

El primero en sellar su clasificación fue IMPSA.

Las Metaleras protagonizaron un encuentro muy cerrado ante Bancaria de San Juan y lograron imponerse por 1 a 0. Fue un partido de detalles, de paciencia y de concentración máxima.

Cuando llegó la oportunidad, IMPSA golpeó y defendió la ventaja con autoridad para transformarse en el primer semifinalista mendocino.

Giol resistió y festejó en los penales

Luego llegó uno de los partidos más esperados del día.

Maipú Giol y Godoy Cruz se enfrentaron en un duelo provincial que prometía emociones y cumplió con creces.

Durante los 50 minutos reglamentarios, las maipucinas resistieron cada intento tombino y lograron sostener la igualdad. El pase se definió desde los penales, donde Giol mostró mayor eficacia y terminó imponiéndose por 1 a 0.

La clasificación tuvo sabor doble para las dirigidas por Gabriela Avesou, que dejaron en el camino a uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos.

Para Godoy Cruz quedó la sensación amarga de despedirse de la pelea por el título, aunque todavía tendrá la posibilidad de luchar por el quinto puesto.

hockey patin Godoy Cruz El Tomba tuvo un gran torneo. Angel Garra/ Garra Sports

Murialdo dio el golpe

La otra gran historia de la noche la escribió Leonardo Murialdo.

Las Canarias enfrentaron a Concepción Patín Club de San Juan, uno de los equipos más fuertes del torneo, y protagonizaron una verdadera batalla deportiva.

El partido terminó igualado y, como había sucedido en el duelo entre Giol y Godoy Cruz, la clasificación se resolvió en los penales.

Allí Murialdo mantuvo la calma y se impuso por la mínima diferencia para quedarse con un boleto a semifinales que pocos imaginaban al comienzo del torneo.

Fue, sin dudas, una de las grandes sorpresas de la jornada.

Hockey patín Murialdo Murialdo dio la nota y se metio en semis. Angel Garra/ Garra Sports

Se viene un viernes decisivo

La lucha por el título entra ahora en su etapa más apasionante.

Godoy Cruz abrirá la actividad enfrentando a Comunicaciones en busca del quinto puesto.

Pero todas las miradas estarán puestas en las semifinales.

Desde las 19.30, Maipú Giol tendrá una durísima prueba ante Valenciano de San Juan.

Más tarde, a las 21, IMPSA y Murialdo protagonizarán un duelo mendocino que garantizará la presencia de un representante provincial en la gran final.

La ilusión crece.

Mendoza ya tiene un finalista asegurado y todavía puede ir por más. Si Giol logra superar a Valenciano, el campeonato tendrá una final completamente mendocina.

Un escenario que reflejaría mejor que ningún otro la realidad actual del hockey sobre patines femenino juvenil: cuando la competencia entra en su tramo decisivo, Mendoza siempre encuentra la manera de ser protagonista.