Maradona: "Sería un honor dirigir en mi país"

"Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!". Así se expresó Diego maradona en su cuenta oficial de Instagram tras los rumores de una oferta de Gimnasia y Esgrima de La Plata para dirigir al primer equipo.

Desde el Lobo se conoció que le harán una oferta formal al 10. ¿Vuelve el más grande a dirigir en el fútbol argentino?