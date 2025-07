Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica en la semifinal del Mundial M20

Desde los primeros minutos de juego, los sudafricanos impusieron condiciones y no tardaron en sacar diferencias en el marcador. En una ráfaga, los Baby Bocks anotaron dos tries consecutivos con sus respectivas conversiones para dejar el marcador 14-0.

Pese al descuento de Rafael Benedit para Argentina, Sudáfrica no sacó el pie del acelerador, continuó atacando y no perdonó en ofensiva con nuevos aportes de Jaco Williams y Theron, que estamparon el 28-3 parcial. Sobre el cierre de la primera mitad, Agustín García Campos apoyó un try para la Albiceleste y, con la conversión, achicó diferencias para dejar el marcador 28-10.