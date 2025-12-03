Los Pumas, con grupo definido para el Mundial de Rugby 2027: quiénes serán sus rivales.

Este miércoles en Sydney se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rugby Australia 2027, y Los Pumas ya saben a qué rivales se enfrentarán.

La Selección argentina de rugby, más conocida como Los Pumas, quedó en el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá luego del sorteo para el Mundial 2027 que se llevará a cabo en Australia.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi podría cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos hay chances de que se dé un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que tienen mucha historia.

Los Pumas, que partieron como cabezas de serie en su Grupo por estar en el Bombo 1 gracias a ubicarse en el top 6 del ranking de la IRB, se vieron ciertamente beneficiados, ya que evitaron a las potencias que podían aparecer en el Bombo 2. Entre ellas se destacan Australia, que será el anfitrión, Escocia, que hace solo unas semanas tuvo contra las cuerdas al combinado nacional, y Gales, que si bien se encuentra en un momento flojísimo siempre es un rival a respetar.

El rival más complicado de Los Pumas en la fase de grupos será Fiji, una selección con la que ya se enfrentó en la fase de grupos del Mundial 1987, en un encuentro que terminó con una dura derrota por 28-9. Si bien los oceánicos todavía son un duro rival e incluso alcanzaron los cuartos de final en los Mundiales de 1987, 2007 y 2023, Los Pumas serán los grandes candidatos a quedarse con el triunfo en un duelo que apunta a definir al que terminará primero en el Grupo C.

La histórica victoria de Fiyi a Australia con el papel de Josua Tuisova (7). Foto: EFE Fiji, el rival más diíficil que tendrán Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027. Foto: EFE España, por su parte, es un país donde el rugby está ganando terreno a pasos agigantados e incluso se convirtieron en una potencia del Rugby 7s. Sin embargo, no aparecen como un rival a temer en este Mundial aunque se ilusionan con, al menos, avanzar a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros. Su única participación en un Mundial de Rugby se dio en Gales 1999, donde terminó cuarta en el Grupo A y no consiguió ninguna victoria.