Los 3 grandes protagonistas del Mundial de Clubes que se quejaron por el calor extremo: "Es imposible"

"No es fácil jugar en estas condiciones con este calor. El partido ha estado claramente marcado por la temperatura. Está muy bien el horario para que en Europa lo vean, pero los equipos se resienten. La movilidad es importante, es una de nuestras características. Hay que saber cuándo aprovecharla. Jugamos bien. Fue difícil hacer estos esfuerzos. Esa es la ambición de los jugadores" expresó el DT de los parisinos una vez finalizado el encuentro.

Sin embargo, la queja se promulgó y Marcos Llorente, futbolista del Atlético Madrid que jugó los 90 minutos, contó su mala experiencia durante el desarrollo del partido: "Es imposible, un calor terrible. Yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían. No podía frenar y arrancar. Como es igual para todos, no hay queja”.