¿Llega Nacho Antonio? El relojito del Lobo es duda para recibir a Mitre el domingo

Gimnasia y Esgrima continúa trabajando de cara al compromiso del domingo a las 15 en su estadio ante Mitre de Santiago del Estero , por la fecha 25 de la Primera Nacional . El Lobo, hoy entrenó en su estadio y el DT Ariel Broggi sigue buscando el equipo para ese encuentro, que no tendrá muchas variantes.

A pesar de ello, es un hecho que volvería Nicolás Ferreyra al equipo titular. El 9 no pudo estar ante Colón por haber llegado a las 5 amarillas y su lugar fue ocupado por Nicolás Servetto, quien anotó el segundo tanto. De todas maneras, y a pesar del gol, el ex Platense saldría del equipo y volvería el ex Deportivo Madryn.