Limpieza en Boca: los 2 jugadores que Miguel Ángel Russo no llevará al Mundial de Clubes

Russo vuelve con todo: será el DT más veterano en asumir en Boca, con 69 años. Foto: Boca Juniors Russo dejó a dos futbolistas afuera del Mundial de Clubes. Foto: Boca Juniors

Lema y Rolón, los dos futbolistas que Miguel Ángel Russo dejó afuera del Mundial de Clubes

Cristian Lema y Esteban Rolón no viajarán al país norteamericano y se perderán el Mundial de Clubes. En el caso del mediocampista, que regresó en el último mercado de pases tras su estadía en Belgrano de Córdoba, no sumó minutos desde su regreso al club y Míguelo tomó la decisión de no contar con él para el certamen.