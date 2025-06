El jugador de Boca que preocupa a Russo a días del debut en el Mundial de Clubes 2025

El reloj ya empezó a correr para Boca Juniors . En cinco días, el plantel viaja a Miami para instalarse de cara al Mundial de Clubes . Y en 10, debutará ante Benfica. Pero hay una preocupación que no se disipa en Ezeiza: Edinson Cavani sigue sin entrenarse con normalidad y su presencia en el estreno está en duda.

El delantero uruguayo arrastra una lesión muscular que lo dejó afuera del Superclásico del 27 de abril y que aún lo mantiene trabajando diferenciado. No hubo parte médico oficial, pero el parte “silencioso” es claro: Cavani no está al 100% y eso enciende las alarmas.

Miguel Ángel Russo fue recuperando piezas desde su llegada, pero todavía no pudo contar con el capitán. Cavani hace ejercicios físicos y sigue la puesta a punto, pero no toca pelota ni trabaja a la par del grupo. Su último partido completo fue el 19/4 contra Estudiantes. Desde entonces, sólo jugó 33 minutos ante Independiente, en cuartos de final, sin estar pleno.

Cavani no se rinde. Quiere estar el 16/6 en Miami, con la 10 en la espalda y la cinta en el brazo. Pero el cuerpo técnico no piensa arriesgarlo si no está en condiciones. Van ocho días sin entrenar con el plantel. El tiempo corre... y la duda crece.