Lautaro Martínez palpitó la final de la Champions contra el PSG: "Este es un objetivo que..."

En ese sentido, el bahiense dio una importante definición de lo que significa este encuentro para él: "Me ha tocado cumplir objetivos importantes: ganar un Mundial, dos Copas América, muchas copas con el Inter ... Sin duda este es un objetivo que me falta, un objetivo fundamental en la carrera de un futbolista. Estoy orgulloso de jugar una final, con lo difícil que es esta competición. Trataremos de hacer un partido perfecto y llevar este objetivo a Italia", señaló este viernes en conferencia de prensa.

E insistió con el tema cuando le preguntaron por el Balón de Oro, galardón para el que es uno de los principales candidatos: "En definitiva, los premios individuales van en segunda línea. Ahora no se me pasa por la cabeza ese premio, no porque no lo quiera ganar, sino porque el objetivo es volver a hacer feliz a toda la gente y todos los hinchas del Inter, ganando un torneo que lleva 15 años sin ganar", apuntó Martínez.