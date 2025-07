La vieja crítica de Alejandro Fantino que apareció en el video de la presentación de Di María en Central: "Es un tipo que..."

"Fantino tiene que bajar un cambio porque es un panqueque, fue el primero que gritó el gol que hizo Ángel (contra Suiza) y nos hizo clasificar (a cuartos de final) en el Mundial 2014. El gol de Ángel lo gritó como nunca gritó en su vida. ¿Y ahora es el peor de la Selección? ¡¿Qué te pasa, Fantino?! Bajá un cambio porque estos jugadores que vos criticás tienen una mamá que llora atrás de ellos", dijo en Infama.

En aquel entonces, el periodista deportivo recogió el guante y le contestó en TV: "Extraño las épocas en las que los que te encaraban eran los jugadores. Venían a pelear los jugadores, venían a buscarte los jugadores. Un día, con el Mono Navarro Montoya, nos peleamos en un restaurante comiendo un surubí en Corrientes. Nos fuimos a pelear al lado del río. Pero hoy me salió a pegar la mujer de Ángel Di María. ¿Cómo es eso? Extraño esa época de guerreros, de malevos. ¿Cómo hacés para pelearte con la señora de un jugador? No podés, dialécticamente, contestarle de ninguna manera porque yo soy un caballero, jamás podría. Ahí tengo que taparme y que me digan lo que quieran. No tengo ninguna posibilidad de discutir públicamente con la esposa de un jugador de fútbol. Pero bueno...", dijo Fantino.

La crítica de Fantino que apareció en el video de la presentación de Di María en Central

Ya en 2017, la Selección argentina seguía cosechando magros resultados y nuevamente Alejandro Fantino hizo un duro editorial contra el equipo que ya dirigía Sampaoli: "Di María es un tipo que en un partido clave de Mundial se desgarra (N de la R: cuartos de final de Brasil 2014, 1-0 a Bélgica) y en otro partido clave como Venezuela se desgarra (N de la R: Eliminatorias para Rusia 2018, 1-1 en el Monumental). O sea, es un tipo que arruga en las difíciles. Por lo menos hasta ahora lo vino haciendo. Creo que en algún momento tiene que demostrar que es Di María y por qué lo pagaron los millones que lo pagaron y por algo juega en Europa", dijo el 5 de octubre de ese año en Animales Sueltos, declaración de la que extrajeron la frase utilizada en el video de Rosario Central.

El pedido de disculpas de Fantino en 2021

La historia se renovó por completo cinco años después, tras la histórica consagración de Argentina en la Copa América ante Brasil en el Maracaná, donde Di María marcó el gol de la coronación. Fantino aprovechó la situación para ofrecerle unas sinceras disculpas al jugador con el que, según contó, había tenido una charla telefónica.

"Uno tiene que tener la actitud de reconocer cuando mete la pata y se equivoca. Se lo dije a él por teléfono; estuve muy mal con Di María, le dije cosas muy feas. Me arrepiento profundamente. Es un pibe buena gente, laburante, un chico que ama a su familia. Me alegro de que le esté yendo bien".

El año pasado, cuando se presentó el documental de Fideo, también ocurrió una situación similar. Los apuntados ahí por las viejas críticas fueron Toti Pasman y Martín Liberman. En ese momento, el primero salió hablar muy furioso y avisó que estaba dispuesto a iniciar acciones legales. No contra Di María, pero sí a la productora (Netflix) por la publicidad que se caratuló como "Criticadores anónimos", más allá de que había sido convocado a participar del documental.

Esta vez, el apuntado -al pasar- fue Alejandro Fantino. ¿Habrá respuesta del conductor?