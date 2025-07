La emoción de Ángel Di María al ser presentado como refuerzo de Rosario Central

Como ídolo nacional y el refuerzo estrella que tendrá la Liga Profesional de Fútbol en el torneo Clausura, ya se sabía que su presentación en el Canalla iba a ser todo un acontecimiento en sí mismo. Todas las miradas estuvieron puestas en la conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes al mediodía, a la que, por su puesto, no le faltó emotividad.

Las lágrimas de Ángel Di María durante su presentación en Rosario Central

Reconocido por no ocultar nunca sus sentimientos, el Fideo no pudo contener su emoción al tomar la palabra ante los medios y los ojos de todos los hinchas argentinos: "Muchas gracias por estar acá... Es algo muy lindo, que soñaba ya hace bastante. Lamentablemente quise volver antes y no se pudo. Pero eso ya pasó y hoy estoy acá, con mi familia, que era lo que deseaba", fueron sus primeras palabras, las cuales pronunció con dificultad y un nudo en la garganta mientras le brotaban las lágrimas.