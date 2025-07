Ángel Di María reveló el sueño que quiere cumplir en su vuelta a Central y ¿debuta el fin de semana?: "La decisión será de..."

El campeón del mundo con la Selección argentina habló ante los medios presentes en la sala de prensa del Gigante de Arroyito y no pudo contener las lágrimas de emoción antes de soltar sus primeras palabras. En su histórico regreso, Fideo fue muy concreto y sintetizó cuál es el máximo sueño que espera cumplir con los de Arroyito.

"Ser campeón con Central , es lo único que me falta", manifestó con una sonrisa de oreja a oreja el futbolista de 37 años, lo que generó una lluvia de aplausos intensos en el lugar. Por la misma línea, agregó: "El sueño de volver ya lo cumplí y el siguiente es intentar ser campeón. Ese es el deseo que tengo tiene mi familia y yo".

Previo a la conferencia, Di María se entrenó por primera vez junto a sus nuevos compañeros y explicó la tremenda sensación que tuvo en ese momento: "Ponerme esta camiseta de vuelta, volver a entrenar y ser parte de Central es algo que soñaba, pero fue mucho más que eso. Hoy miraba para los costados y no podía creer que estaba ahí, que cumplí el sueño. Pareciera como si fuese la primera vez, cuando llegué a Primera. Sentí esa sensación y esa adrenalina. Cuando iba llegando a Arroyo Seco fue algo muy lindo".

Di María habló de su debut: ¿debuta ante Godoy Cruz el próximo sábado?

El próximo fin de semana arranca el torneo Clausura y Rosario Central recibirá el sábado desde las 16 a Godoy Cruz. ¿Será el estreno de Ángel Di María? Fideo fue cauto y avisó: "Hay que preguntarle a Ariel (Holan) si voy a estar o no. Hoy ya entrené y me siento bien. Estos días de vacaciones fueron pocos, pero a la vez fueron muchos por la ansiedad de querer estar de vuelta. Seguramente el sábado será algo muy lindo, después veremos si toca o no jugar. Será decisión del técnico".