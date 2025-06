La tajante respuesta de Miguel Ángel Russo sobre su pelea con Marcos Rojo: "Hablaré en el momento en que..."

Pero no terminó allí. El colega le insistió. ¿Está todo bien con Rojo?, preguntó. A lo que Russo respondió: "Está todo bien. Y no hablo más, no tengo que decir un montón de cosas que algunos inventan, nada. No digo nada, no leo ni escucho, no tengo redes sociales, no sé ni lo que hablan ni lo que dicen, no tengo tiempo. Es la realidad. La actualidad te lleva a un montón de cosas, pero no tengo tiempo de leerlo, no vivo pendiente de una noticia. Hoy en día es mucho más pendiente el trabajo, lo que queremos con los jugadores, no tengo el tiempo necesario para este tipo de cosas".