La reflexión de Miguel Ángel Russo sobre la chance de clasificar de Boca: "Esas cosas se…”

Russo lamentó no haber sostenido el empate tras el golazo de Merentiel y habló de las chances de que Bayern venza a Benfica y Boca gane por una diferencia de 6 goles para pasar a octavos: “El empate hubiese caído bárbaro. Ahora hay que buscar la forma y la manera. Nos toca seguir compitiendo. No me extrañaría que esas cosas se den y sucedan”. Y sobre el partido agregó: “En el segundo tiempo se jugó a otra cosa, a otra manera. En el primero tiramos todo largo, hay que tener más la pelota. Ellos te juegan en lugares donde no podés hacer faltas, hay que seguir mejorando”.