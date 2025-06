La tajante frase de Sergio Ramos sobre Franco Mastantuono, antes de enfrentarse a River: "Es indudable el..."

Sergio Ramos, histórico del Real Madrid, habló sobre Franco Mastantuono. Sergio Ramos, histórico del Real Madrid, habló sobre Franco Mastantuono. @ESPNArgentina

Ramos no quiso entrar mucho en el tema y argumentó que no consume fútbol argentino, pero que se guía por lo poco que vio del extremo y por lo que le comentan sus compañeros en Rayados: "Yo no lo he seguido sinceramente muy de cerca pero sí me han hablado. Tengo muchos compañeros argentinos y también ese es un fichaje que creo que ya se ha hecho oficial por parte de Real Madrid, que apunta a muchísimas maneras",