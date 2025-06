La sentencia de Marcelo Gallardo sobre Franco Mastantuono al ser consultado por su venta: "No es complejo, si está..."

Todo hacía suponer que el Muñeco estaba bastante disconforme con esta venta, más teniendo en cuenta que en la segunda parte del año debe jugar los playoffs de la Copa Libertadores, pero evitó hablar con la prensa en todo este tiempo. Sin embargo, este lunes, en la conferencia protocolar previa al debut en el Mundial de Clubes de este martes ante Urawa Red Diamond, ya no pudo esquivar más el tema.

De todos modos, al ser consultado por el traspaso de su futbolista estrella, decidió mantener una postura evasiva: "Quiero ser muy medido sobre este punto. Me enfocaría en lo que estamos haciendo, en términos de meternos en el plano futbolístico y dejar que las cosas que ya pasaron queden de lado y apostar a que el equipo y el jugador estén viviendo este acontecimiento deportivo", comenzó a responder al respecto.

"Ese es el enfoque que voy a hacer, el mismo que hice desde que llegamos acá y hasta que terminemos la competencia. Después vemos como continuaremos", señaló a continuación. Y recalcó: "Creo que es fundamental que tengamos esa consciencia de que naturalicemos algo que claramente no va a movilizar, que es lo deportivo como equipo. Después lo demás se irá resolviendo con el tiempo".

Igualmente, ante la insistencia de los periodistas presentes, finalmente fue concreto sobre el tema: "Voy a gestionar a Mastantuono como alguien que tiene el deseo de jugar al fútbol. Si está bien jugará y si no está bien no jugará, no es complejo. Lo que es complejo es lo que viene de afuera. Acá dentro somos más simples", sentenció Gallardo.