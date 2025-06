El lamento de Matías Suárez a dos años de su salida de River y el palito a Demichelis: "Si sabía que..."

Durante el ciclo de Martín Demichelis, muchos de los jugadores más característicos y experimentados de River Plate dejaron el club, escándalo del off the record mediante. Algunos de ellos, como Enzo Pérez, volvieron tras el regreso de Marcelo Gallardo a mediados del 2024. Sin embargo, hubo otros que no lo hicieron, como Matías Suárez.

El delantero cordobés fue una pieza clave del equipo durante la segunda parte de la primera etapa del Muñeco, llegando incluso a ser convocado por Lionel Scaloni para la Copa América 2019. Sin embargo, durante sus últimos años se vio muy condicionado por las lesiones y perdió mucho lugar en la consideración, por lo que tras finalizar el 2023 se marchó al concluir su contrato y volvió a Belgrano.

La confesión de Matías Suárez sobre su salida de River Embed - La confesión de Matías Suárez sobre su salida de River A un año y medio de su salida, este miércoles, en diálogo con TNT Sports, hizo un fuerte revelación respecto de la decisión que tomó en aquel momento: "Me sorprendió la vuelta de Gallardo. Capaz si sabía que volvía, continuaba en el club. No me esperaba que regresara tan rápido", se lamentó el atacante de 37 años.

"Yo tenía chance de seguir. Soy súper agradecido, porque me han tratado muy bien desde el día que llegué y hasta me decían que no me fuera", aseguró luego. Y remarcó: "Me mandaron tres veces el contrato para renovarlo. El último día le dije a Martín Demichelis a la una de la mañana que iba a dar un paso al costado. Di el máximo y me fui feliz, quizás con algunos dolores en la rodilla, pero di todo por la camiseta".