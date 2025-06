Martín Demichelis reveló a qué estrella mundial intentó llevar a River en 2024: "Lo pensó, pero..."

Martín Demichelis reveló la conversación que tuvo con Ramos para llevarlo a River

"A Sergio lo llamé personalmente el año pasado para llevarlo a River, cuando él ya era jugador libre. Me escuchó, lo pensó y a los días me lo agradeció, pero desestimó la propuesta", comentó el técnico de 44 años en una nota exclusiva con el Diario AS.