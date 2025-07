La tajante frase de Pedro Troglio tras no poder usar a los refuerzos de Banfield ante Defensa: "Sería un cobarde si..."

Banfield atraviesa uno de los peores momentos de su historia. El equipo comandado por Pedro Troglio está peleando el descenso una temporada más, ya que se ubica en la posición 27° de la tabla de los promedios y 28° en la anual. Además, el pasado lunes por la noche empató sin goles ante Defensa y Justicia en el Florencio Sola por la primera fecha del torneo Clausura.

La gran particularidad de este encuentro para el Taladro es que el DT no pudo usar a ninguno de sus refuerzos (se había anunciado horas previas al compromiso) debido a que la dirigencia no levantó las inhibiciones. Ante ello, el entrenador habló en conferencia de prensa y reconoció que no es nada sencillo armar un once sin saber los jugadores que estarán a disposición.

La tajante frase de Pedro Troglio sobre las inhibiciones en Banfield “No es normal la situación en cuanto a no saber lo que íbamos a parar. No quería trabajar la pelota parada pensando que capaz tenía que recurrir a otros muchachos. Tengo la seguridad que, para el próximo partido, las inhibiciones se van a levantar. Si no contará con esa seguridad, sería preocupante", sentenció.

La tajante frase de Troglio tras no poder usar a los refuerzos ante Defensa Por otro lado, Pedro Troglio hizo un análisis del empate ante el Halcón de Varela y dejó en claro que no piensa abandonar este barco a pesar del flojo momento institucional: "El resultado no fue positivo, pero dentro del contexto que tuvimos me voy satisfecho. El empate fue lo más justo. En lo ofensivo faltó bastante, pero tenemos jóvenes con quienes contar. A mí me encanta trabajar y nunca tuve una fácil. Sería medio cobarde de parte mía dejar a este grupo de jugadores. Estamos convencidos de algo. Es un lindo grupo y la intención mía es poder ayudarlos", cerró.

La situación de Banfield con las inhibiciones Banfield comunicó en el último tiempo las deudas que arrastra y ha sido transparente con los hinchas respecto a cada una de ellas. A pesar del contexto adverso, la dirigencia apostó fuerte a ponerse al día con estos compromisos económicos y concentrarse en reforzar el plantel de cara a la lucha por la permanencia. Sin embargo, los problemas no cesan, ya que el pasado lunes la entidad recibió una notificación por parte de la FIFA sobre una nueva inhibición, derivada del conflicto con el jugador Pino Mago (2023), por una cifra que supera los USD 230.000. Aunque se intentó llegar a una conciliación, el futbolista impuso a último momento condiciones imposibles de cumplir, exigiendo que el pago total se transfiriera a una cuenta bancaria en Estados Unidos.