La sorpresiva propuesta de Donald Trump que revolucionaría el fútbol estadounidense tras Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes generó un impacto mucho más grande del que se imaginaba en la previa. Con un seguimiento de los fanáticos más grande del esperado, también resultó bastante atrayente para muchas personalidades no tan arraigadas al mundo del fútbol, como el mismísimo Donald Trump , que asistió a la final del pasado domingo en el MetLife Stadium .

El presidente norteamericano no se limitó a ser un simple espectador de lujo, sino que se involucró en la entrega de las medallas y los premios, así como se infiltró en medio del festejo del plantel del Chelsea cuando levantaron la copa. De hecho, afirmó recientemente que él se quedó con el trofeo original y que el elenco londinense se llevó una réplica.

Si bien la FIFA está haciendo todo lo posible por instalar el fútbol como uno de los principales deportes en Estados Unidos, llevando no solo Mundial de Clubes sino también las Copas América 2016 y 2024 y el Mundial 2026, lo cierto es que aún no logra hacerlo prevalecer sobre los más populares como el fútbol americano, el beisbol, el básquet y el hockey sobre hielo.

Según informó The New York Times, tras la consagración del Chelsea, Donald Trump aseguró que la final del Mundial de Clubes lo tomó por sorpresa en el buen sentido. Entonces, un periodista le preguntó si a partir de ahora no deberían cambiar la palabra "soccer" por "football" de manera oficial. "Creo que podríamos hacerlo", apuntó el presidente de Estados Unidos, dejando la puerta abierta para un cambio sin precedentes en el país.