La sorpresiva confesión de Mauro Zárate sobre su paso por Vélez: "No hay otra persona que haya hecho lo que yo..."

El ex delantero de Vélez , Mauro Zárate , repasó aspectos clave de su carrera profesional y aseguró que ningún otro jugador que pasó por club “hizo lo mismo” que él cuando fue parte del equipo.

Zárate reiteró haber actuado en función del club en dos oportunidades sin percibir salario, en contextos donde tenía compromisos económicos vigentes en el exterior y, según sus palabras, estas decisiones significaron para el club ingresos superiores a los 25 millones de dólares: “No hay otro jugador que haya hecho eso. No conozco uno que haya jugado gratis en Vélez ”, indicó en una entrevista para Infobae.

El exdelantero de Boca y Platense también reveló que fue su error haberse ido del elenco de Liniers y de “haberle faltado a su palabra” cuando dijo que no jugaría en otro club, ya que su intención era retirarse en el Fortín.

El ex atacante también admitió que su pase al cuadro de la Ribera generó tensión con la hinchada de Vélez y explicó que, cada vez que se cruza con simpatizantes del club, su reacción inicial es pedir disculpas, reconociendo que “faltó a su palabra” de retirarse en Liniers. Incluso, calificó de desacertado el festejo de un gol frente a Vélez en una semifinal y las declaraciones posteriores, las cuales fueron malinterpretadas por el entorno.

Pese al conflicto, el ex futbolista sostuvo que no busca reivindicación ni revancha, y se mostró comprensivo ante la persistente crítica. Además señaló que lo realizado fue por convicción personal, y que su tranquilidad no depende del reconocimiento público.