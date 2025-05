La reacción de Falco Briatore ante un fuerte rumor sobre Franco Colapinto y Alpine: "¿De dónde sacaron eso?"

Mientras se está llevando a cabo el GP de España, el mundo de la Fórmula 1 no tiene descanso con los rumores sobre cambios de pilotos dentro de las escuderías. En los últimos días, varios medios de habla inglesa, comenzaron a difundir la noticia de que Alpine estaría pensando en reemplazar a Franco Colapinto por Mick Schumacher, el hijo del siete veces campeón del mundo, por los rendimientos del número 43 hasta el momento en su regreso a la Máxima.

Esta noticia sorprendió a todos los fanáticos del automovilismo, pero a algunos no les cayó muy bien como Falco Briatore. El hijo de Flavio, asesor ejecutivo y director de equipo de Alpine , salió a desmentir dos publicaciones que difundían esta especulación. En su cuenta de Instagram, el italiano le respondió primero a la cuenta de F1 Rush con un emoji de dos gorras. Esto se debe a que "Cap" (gorra en inglés) se usa como sinónimo de mentira en el lenguaje estadounidense.

Luego, se ocupó de hacer lo propio con el medio italiano DNA F1. En este caso, subieron una publicación con una imagen del argentino y Schumacher acompañado de un título polémico, “ Colapinto ya en la balanza. Entre los posibles sustitutos también está Mick”. Y luego escribieron: “Franco podría no terminar la temporada. A pesar del apoyo de su patrocinador, Mercado Libre, su contrato es a tiempo parcial y el equipo, en medio de una crisis técnica y económica, parece más interesado en recaudar fondos que en valorar a sus pilotos. Según informa FUno Analisi Tecnica, un posible reemplazo del argentino sería el alemán que actualmente corre para Alpine en el Mundial de Resistencia de la FIA”.

image.png Briatore le respondió al medio italiano DNA F1. Foto: Instagram

La palabra de Briatore sobre el rendimiento de Franco Colapinto durante el GP de España

Luego de que finalizara en el puesto 20- en ambas prácticas, Flavio Briatore salió a hablar sobre el rendimiento del piloto argentino y aseguró que esta es “su primera carrera“. No obstante, dejó en claro que el bonaerense estará obligado a rendir si quiere conservar la butaca: “¿Cuántas carreras hará? No sé, la verdad. Nunca dije cinco carreras, tres carreras, cuatro carreras, una carrera. Ya veremos. Si Colapinto rinde, es él quien conduce el coche. Si no, ya veremos”