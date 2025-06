La queja de Carlo Ancelotti tras el 0-0 de Brasil en su debut ante Ecuador: "No quiero poner excusas, pero..."

En el debut de Carlo Ancelotti, la Selección de Brasil no pasó del cero ante la Ecuador de Sebastián Beccacece en Guayaquil y no pudo asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. En un encuentro cerrado y con pocas ocasiones de gol, ambos combinados no rompieron el marcador y se repartieron los puntos. Con este resultado, la Canarinha se ubica en el cuarto lugar con 22 unidades y podría ser superado por Colombia si este viernes derrota a Perú en Barranquilla.