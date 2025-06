El sincericidio de Guardiola al referirse a la llegada de Carlo Ancelotti a Brasil: "Me alegro que ya no..."

Qué dijo Pep Guardiola sobre la llegada de Carlo Ancelotti a Brasil

Ancelotti y Guardiola. Guardiola y Ancelotti se enfrentaron 15 veces: Pep lidera el global, pero Carletto lo aventaja en eliminatorias directas por Champions League. Archivo

Este mismo jueves, en una entrevista con Reuters, el técnico catalán fue consultado sobre la llegada de Carletto a la Verdeamarela. "Me alegro muchísimo por él y me alegro muchísimo de que ya no esté en el Real Madrid porque siempre me ganaba. Ya no tendré que lidiar con eso", respondió entre risas y con total honestidad.