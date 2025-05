La provocadora risa del DT del Manchester United ante una pregunta sobre Alejandro Garnacho

Sin embargo, este gran problema entre DT y jugador comenzó luego de la derrota del United en la final de la Europa League ante el Tottenham de Cuti Romero. El Bichito pasó por la zona mixta, habló con los medios y allí lanzó una llamativa frase contra el extécnico de Sporting Lisboa: Obviamente es duro para todos, después de esta temporada que, la verdad, fue una mierda, tanto ahora como por haber perdido la final de la copa en la Liga (Community Shield). No le ganamos a nadie”, sentenció.

Y luego añadió: “Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé. El partido influye, pero la temporada en sí y la situación del club... Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después”.