La pregunta que dejó a Miguel Ángel Russo al borde de las lágrimas tras el 0-0 ante Argentinos: "A mí me costó..."

La emoción de Miguel Ángel Russo al hablar de su regreso a la Bombonera

“Yo digo siempre lo mismo, en 2007 me costó 3 partidos el sonido de la gente. Yo hablaba y no me escuchaban, y me hablaban y yo no escuchaba. La Bombonera tiene eso, que muy pocos a lo mejor se dan cuenta", relató Miguel Ángel Russo con una voz entrecortada.