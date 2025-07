La autocrítica de Miguel Ángel Russo tras el empate de Boca frente a Argentinos: "El rival tuvo más..."

Después del encuentro, el entrenador no ocultó su fastidio. En conferencia de prensa fue tajante: “Estábamos errando muchos pases y saliendo de a uno, así no se puede jugar”, disparó Russo al analizar el flojo rendimiento del Xeneize, sobre todo en el primer tiempo.

“Queríamos recuperar y salir rápido. El segundo tiempo fue más ordenado, pero el rival tuvo más la pelota que nosotros y eso no me gusta”, agregó. También reconoció que hubo cosas positivas, pero insistió: “Depende pura y exclusivamente de nosotros buscar el mejor funcionamiento”. Y cerró con una frase que incluyó elogio al rival: “Sabíamos que era un rival dificilísimo”.

Finalmente, se refirió al posible debut de Leandro Paredes: “Es día a día. Ayer entrenó muy bien, hoy le dimos descanso y mañana lo hará con más intensidad. Hay que ver cómo se va sintiendo, mejor que él no lo conoce nadie”. Y sobre la presentación del campeón del mundo, Russo recordó su anterior etapa en Boca: “Lo del otro día con Paredes fue impresionante. En 2007 me costó tres partidos por el ruido de la gente. Yo hablaba y los jugadores no me escuchaban”.