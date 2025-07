La polémica frase del capitán de Deportivo Riestra sobre el choque con Racing: "A la Copa Argentina no le damos importancia"

A tres días de enfrentar a Racing Club por los octavos de final de la Copa Argentina , el capitán de Deportivo Riestra , Milton Céliz , lanzó una frase que generó polémica. “Todavía no trabajamos el partido de Racing”, confesó el mediocampista en diálogo con ESPN, y agregó: “A la Copa Argentina no le damos importancia”.

Con 33 años y una trayectoria que lo ubica como referente del Malevo, Céliz dejó en claro cuáles son las verdaderas prioridades del equipo de Gustavo "el Tata" Benítez en este 2025. “Hoy es jueves y todavía no lo laburamos. Deportivo Riestra no le da importancia, imaginate que hoy hicimos un trabajo pensando en Defensa y Justicia”, explicó el volante, revelando que el foco está puesto en el torneo local y no en la copa nacional.