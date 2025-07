La pícara respuesta de Carlos Tevez sobre la bandera a favor y el pasacalles en contra que le colgaron en Independiente: "La verdad es que..."

Por otro lado, Carlos Tevez fue consultado sobre la bandera a favor y el pasacalle en su contra que los hinchas del Rojo le dedicaron: “En cuanto a la relación con Independiente, siempre le voy a estar agradecido al hincha. Yo la verdad vi pasacalles buenos y no vi los malos, pero siempre agradecido al hincha y no tengo mayor satisfacción que antes de que arranque el partido los chicos me vinieron a dar un abrazo y un beso, la forma en que lo hicieron y me quedó con eso”, lanzó.