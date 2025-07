Efecto Carlos Tevez: Talleres abrochó a su primer refuerzo que llega desde una liga top de Europa

La sorpresiva renuncia de Diego Cocca en la T, según contó el propio entrenador, sucedió por un conflicto con la CD respecto al armado del plantel: no llegó ningún refuerzo, se fueron varios titulares y otros tenían serias chances de irse también. Ahora, ya con el Apache en el banco -sumado a la caída frente al Ciclón-, el panorama cambió en pocas horas.

Según informó César Luis Merlo en su cuenta de X (Twitter), el ex San Lorenzo y Argentinos Juniors firmará por un año en Barrio Jardín con la opción de extender el vínculo por un año más. Una vez firmada la documentación y realizada la revisión médica, Palomino se convertirá en el primer refuerzo de Carlos Tevez en Talleres .

Tevez habló del mercado de pases post derrota con San Lorenzo

El Apache ya había hablado del mercado de pases en la conferencia de prensa que brindó luego del partido ante San Lorenzo, donde había expresado lo siguiente: "A los refuerzos ya los pedí. El presidente está trabajando, pero a mí no me gusta hablar de lo que no tengo. Esto es lo que hay y debemos trabajar mucho".