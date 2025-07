La Lepra se ilusiona: el camino del equipo de Alfredo Berti en la Copa Argentina

Más allá de que no jugó un gran partido, el Azul fue merecedor de la victoria por la insistencia, el empuje y las situaciones que creo en el arco rival. Fue, para los de Berti , un partido complejo ante un rival de la Primera C Metropolitana, que venía de dejar en el camino a Sarmiento de Junín y a Gimnasia y Esgrima La Plata, dos equipos de Primera División.

El Ciclón y el matador de Victoria se enfrentarán en el estadio Nuevo Francisco Urbano, del Deportivo Morón, desde las 16.15.

Por el mismo lado del cuadro, en una hipotética semifinal, la Lepra podría jugar con el ganador de un cruce que salga de los siguientes partidos: Racing Club vs. Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe vs. River o San Martín de Tucumán.

Por el otro lado del cuadro, los equipos que pueden ser finalistas son lo siguientes -y de esta manera se enfrentan-: Atlético Tucumán vs. Newell's Old Boys; Belgrano de Córdoba vs. Independiente de Avellaneda; Aldosivi vs. Argentinos Juniors y Lanús vs. Huracán de Parque Patricios.

Más allá de los potenciales rivales, Independiente Rivadavia está a tres partidos de poder quedarse con el torneo más federal. ¿Podrá?