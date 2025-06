La insólita situación que vivirá el presidente de Platense durante la final ante Huracán

Como suele suceder en cada final, las comisiones directivas, los dirigentes y presidentes de ambos clubes suelen viajar junto con el plantel para disfrutar del partido en vivo. Sin embargo, desde el entorno del Calamar, Sebastián Ordoñez no podrá ingresar al estadio en Santiago del Estero debido a un derecho de admisión que le aplicaron luego de la fecha 5 del certamen en la que su equipo perdió por 2-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. En aquella ocasión, en el gol de Vicente Taborda, el mandamás lanzó una botella con agua contra el acrílico inferior del sector local. Para fortuna no lesionó a nadie, pero provocó enojo entre los hinchas azulgranas. En ese momento le hicieron una contravención y finalmente le aplicaron derecho de admisión.

Ahora, a un día de disputar una nueva final que podría quedar en la historia del club, Ordoñez se refirió al gran presente del equipo y el llamativo impedimento: “Este momento lo vivo con tranquilidad, como vivo todos los partidos, disfrutando desde el lugar que me toque. Yo acompaño al plantel y al club, espero que alguien se dé cuenta de que debería estar en el estadio acompañando a mi equipo y a mi gente”, sentenció en diálogo con TyC Sports.

La emoción del presidente de Platense en la previa de la final con Huracán

Luego, habló sobre lo que hará en el partido en caso de que no se pueda solucionar el tema y lanzó una pequeña broma: "¿Qué hacemos con los muchachos de CD que no quieren que entre? No, tengo que entrar. Tengo que estar por la gente, los jugadores que se entregaron sea cual sea el resultado es un gesto de reconocimiento a ellos, por los hinchas que están haciendo locuras por venir, por mi familia y mi viejo, que en algún lugar estar feliz por el club y por el hijo que tiene", aseguró, con mucha emoción en sus ojos.