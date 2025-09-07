La inesperada confesión del presidente del Fenerbahçe sobre la salida de José Mourinho: "Es inaceptable"

El Fenerbahçe decidió poner fin al contrato de José Mourinho y, por primera vez, el presidente del club turco, Ali Koç, explicó públicamente las razones detrás de la salida del entrenador portugués. Según reconoció, la decisión fue “dolorosa” pero necesaria porque el equipo no mostró una evolución en su estilo de juego.

Los motivos detrás del despido de José Mourinho “¿Por qué despedimos a Mourinho? Lo diré por primera vez. Fue un despido doloroso. Nuestra química funcionaba, los éxitos están ahí. Traerlo aquí fue un gran éxito. Separarse de alguien que es ante todo un amigo fue duro”, declaró Koç al diario deportivo turco Fanatik.

La salida del entrenador se concretó apenas dos días después de la eliminación del Fenerbahçe en la fase previa de la Champions League frente al Benfica (1-0). Para el dirigente, la forma de la derrota fue determinante: “No es un problema ser eliminado por el Benfica, pero es inaceptable ser eliminado de esta manera. Esto a mí me daba la sensación que continuaba el fútbol del año pasado. Nos separamos porque creemos que a partir de este punto, este equipo debe jugar mejor”.

Koç recordó que, con Mourinho, el club obtuvo 99 puntos y 99 goles en la temporada 2023-24, pero en la 2024-25 terminó segundo nuevamente, con 84 puntos y 90 tantos, sin lograr el salto de calidad esperado.