La impresionante oferta que Boca le hizo a Leandro Paredes: ¿juega el Mundial de Clubes?

De cara al certamen mundialista, Miguel Ángel Russo sumó dos caras nuevas al equipo: Marco Pellegrino y Malcom Braida. Sin embargo, el exfutbolista de Huracán, Platense e Independiente está desgarrado y no disputará el torneo en el país norteamericano.

De todas formas, el Xeneize aún no se retiró del mercado de pases y todos los hinchas aún sueñan con el regreso de Leandro Paredes al club que lo vio nacer. A comienzos de año, las negociaciones entre el campeón del mundo y el cuadro de la Ribera no llegaron a buen puerto por temas económicos del salario y el contrato del futbolista. No obstante, ahora todo puede cambiar, ya que Juan Román Riquelme levantó el teléfono y se contactó directamente con el volante para hacerle una impresionante oferta.