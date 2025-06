La sentencia de Lionel Scaloni sobre un posible regreso de Leandro Paredes a Boca: "Vamos a valorar si..."

"Esta pregunta la respondí un montón de veces. No nos metemos en la decisión de los jugadores. Detrás hay un montón de cosas, cuestiones familiares, económicas... Ya lo dije y creo que tiene que ser así", apuntó de manera tajante en un principio el DT de la Albiceleste.

En cuanto a la posibilidad de seguir llamándolo para la Selección aunque ya no compita en el fútbol europeo, señaló: "Nosotros lo que vamos a valorar, si vuelve, es su rendimiento y punto. Ellos saben muy bien que no vamos a meternos. Si nos quieren contar, nos cuentan. No es importante dónde esté, es importante que juegue".