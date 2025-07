La fuerte decisión que tomó Rodolfo D'Onofrio de cara a las próximas elecciones en River: "Estoy trabajando para..."

Confirmado: Rodolfo D'Onofrio no será candidato a presidente en River

"Es una cosa permanente en las redes (el pedido de su vuelta) y en todos lados. La familia está de acuerdo en la decisión que yo he tomado, que es la de que no me voy a presentar como candidato. Porque yo creo que después de ocho años de haber estado, no hay que perpetuarse: hay que darle paso a los más jóvenes", comentó en una charla con Radio La Red.