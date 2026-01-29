La frase de Claudio Úbeda que explicó qué le dejó a Boca la derrota con Estudiantes: "Hay que valorarlo"

El entrenador de Boca encontró una señal positiva en medio del duro golpe que sufrió su equipo en la visita a La Plata.

Boca perdió el invicto prematuramente en el Torneo Apertura, pero Úbeda encontró una señal positiva.

Boca Juniors cayó por 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez, mientras que Exequiel Zeballos descontó sobre el final para el Xeneize.

Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no pudo sostener el envión del debut victorioso ante Deportivo Riestra y ahora deberá cambiar rápido el chip pensando en la próxima fecha del campeonato.

En conferencia de prensa, el entrenador se mostró autocrítico por el rendimiento, pero valoró el ingreso de los juveniles Iker Zufiaurre (fue titular a último momento por la lesión de Janson), Gonzalo Gelini y Tomás Aranda, quienes sumaron minutos en un contexto adverso.

Claudio Úbeda rescató a los juveniles tras la caída de Boca ante Estudiantes

"Cuando entraron, lo hicieron bien. Dentro de la sensación de tristeza por haber perdido, hay algunas cosas buenas que nos llevamos con respecto a los chicos que nos sirven para lo que viene por delante", remarcó el DT.

Además, profundizó sobre la decisión de mandarlos a la cancha: “Los chicos ingresaron bien todos. Iker, que lo hizo desde el comienzo. Inyectaron cosas positivas. Es difícil para los chicos ingresar en momentos así, tan calientes. Hay que valorarlo”.