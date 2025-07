La Fórmula 1 estudia imponer una drástica medida para "filtrar" las protestas

La Comisión consideró que las actuales tasas —de apenas 2.000 euros— no representan un disuasivo real para escuderías con presupuestos multimillonarios. Incluso el propio Russell se pronunció públicamente: “Si en vez de 2.000 fueran seis cifras, seguro se lo pensarían dos veces antes de hacerlo”.

Aunque no se tomó una decisión final, la Fórmula 1 seguirá evaluando ajustes no solo a las tasas de protesta, sino también a los costos asociados a investigar coches rivales. El objetivo es claro: evitar que las carreras se resuelvan en despachos y no en la pista.